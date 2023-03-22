وزير التربية العراقي السابق: موازنة 3 سنوات خطوة ذكية



وزير التربية العراقي السابق: موازنة 3 سنوات خطوة ذكية
2023/03/23 | 12:48 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- د.

محمد اقبال وزير التربية العراقي السابق..

موازنة 3 سنوات خطوة ذكية

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