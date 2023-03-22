2023/03/23 | 12:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.محمد اقبال وزير التربية العراقي السابق..موازنة 3 سنوات خطوة ذكية

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