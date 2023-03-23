تحديد موعد مؤجلة النجف والقوة الجوية

2023/03/23 | 12:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حددت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، موعد المباراة المؤجلة بين النجف والقوة الجوية في الدوري الممتاز.

وذكر اتحاد الكرة في بيان أن “لجنة المسابقات في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، قررت تحديدَ الساعة التاسعة مساءً موعداً لمباراةِ فريقي النجف والقوة الجويّة المؤجلة من الجولة العشرين في ملعبِ النجف الدوليّ، ومباراة فريقي الكهرباء وأربيل المؤجلة من الجولةِ الحادية والعشرين في ملعبِ الشعب الدوليّ، وذلك يوم الخميس الموافق 2023/3/30 “.

وكان من المفترض أن تقام المباراة يوم 13 آذار لكنها تأجلت بسبب مشاركة القوة الجوية في بطولة الأندية العربية.

ويحتل القوة الجوية المركز الثاني برصيد 41 نقطة فيما يحتل النجف المركز التاسع برصيد 30 نقطة.

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