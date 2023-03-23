في أستراليا.. رصد عنكبوت عملاق ونادر من أنواع الباب المسحور

2023/03/23 | 12:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأول مرّة منذ عقود، رصد باحثون نوعًا من العناكب النادرة التي تمت تسميتها مؤخًرا في ولاية كوينزلاند بأستراليا.

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