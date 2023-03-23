عن “ماكبث” و”الكراسي”.. فنانون كرد يعودون من بغداد بـ5 جوائز مسرحية

2023/03/23 | 13:24 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل – 964 حصل عدد من المسرحيين الكرد، أمس الأربعاء، على 5 جوائز من مهرجان المسرح العراقي السادس الذي أقيم في بغداد.التفاصيل: أقيم مهرجان المسرح في العاصمة بغداد، من الفترة 16 إلى 21 آذار بمشاركة 12 مدينة عراقية.الفنان غفور عبد الله، الحائزة على الجائزة الفخرية، لشبكة 964: فزنا بـ5 جوائز مهمة في المهرجان […]

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