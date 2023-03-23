زيدان والساعدي يبحثان التعاون بين القضاء وجهاز مكافحة الارهاب

2023/03/23 | 13:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ، اليوم الخميس ، مع رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي التعاون بين القضاء وجهاز مكافحة الارهاب.وذكر اعلام القضاء […]

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