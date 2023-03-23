2023/03/23 | 13:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحباط عملية تهريب أكثر من 600 رأس غنم في نينوى..



صور المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط عملية تهريب أكثر من 600 رأس غنم في نينوى.. صور) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط عملية تهريب أكثر من 600 رأس غنم في نينوى.. صور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).