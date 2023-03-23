رئيس الجمهورية في كلمته خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه: يجب اتخاذ إجراء جاد للتقليل من آثار تغيّر المناخ

2023/03/23 | 13:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراء جاد لضمان التعاون المائي عبر الحدود من أجل التوزيع العادل والمنصف للمياه.وقال رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد في كلمته خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي بدأ أعماله … Readmore

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