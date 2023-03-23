بلينكن يرى في التقارب بين الصين وروسيا “زواج مصلحة”

2023/03/23 | 13:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شبّه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء التقارب الحاصل بين روسيا والصين بـ”زواج مصلحة”، مشدّداً على أنّ بكين لم تزوّد حتى الآن موسكو أسلحة فتّاكة لدعم القوات الروسية في غزوها لأوكرانيا.وخلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في … Readmore

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