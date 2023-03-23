القضاء ومكافحة الارهاب يبحثان التعاون بالكشف عن العصابات الاجرامية

2023/03/23 | 13:36 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – محلياتبحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، اليوم الخميس، التعاون مع رئيس جهاز مكافحة الارهاب، الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي في الكشف عن العصابات الارهابية وتقديمهم للمحاكمة.

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