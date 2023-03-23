عبر المجال الجوي السعودي.. العال تعلن عن رحلات أرخص وأقصر بين إسرائيل والهند

2023/03/23 | 13:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة طيران العال الإسرائيلية، الخميس، إنها ستستأنف رحلاتها إلى الهند في أكتوبر المقبل، بعد توقف استمر ثلاث سنوات، وأوضحت أن زمن الرحلات سيكون أقصر بالنظر لإمكانية التحليق فوق السعودية وسلطنة عمان.

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