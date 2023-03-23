شاهد بالفيديو.. في العراق .. بسلاح الدولة اعتدى عليها وقام بتصويرها

2023/03/23 | 13:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9OJtut1de-Y

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