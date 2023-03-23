2023/03/23 | 13:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

كشف معالي وزير النقل عن تفاصيل المحادثات التي أجراها الوفد العراقي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، مع الجانب التركي في أنقرة.وقال السعداوي، ان الرؤية الحكومية تتطلع لتحويل العراق إلى مركز تجاري دولي بين آسيا وأوروبا، وبالتالي فإن طريق التنمية يكتسب أهمية كبيرة في هذا الإطار.واضاف السيد الوزير، ان المنهاج الحكومي لدولة رئيس الوزراء طرح يتمحور حول تحويل العراق الى مركز للتجارة العالمية بين آسيا وأوروبا، من خلال مشروع ميناء الفاو الكبير وما يرتبط به من مناطق اقتصادية وتجمعات سكنية ونقاط للجذب السياحي، مبينا أن هذا المشروع "يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق وجيرانه، وعلى راسهم تركيا من ناحية، وبلدان أوروبا وآسيا من ناحية أخرى".وبين السعداوي، ان مشروع الميناء يشتمل على طريق التنمية التي سيشكلها طريق سريع وخط للسكك الحديد ويمر عبر محافظات عراقية عديدة، وصولا إلى الحدود التركية، ما يتيح الوصول إلى ميناء مرسين وأوروبا عبر اسطنبول.وزاد بالقول، ان الحكومة العراقية طرحت على الجانب التركي تفاصيل هذه المشروعات "تعزيزا للشراكة الاقتصادية والتجارية مع تركيا".#اعلاموزارةالنقل 23/ 3/ 2023

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل تكشف تفاصيل المباحثات العراقية - التركية بخصوص ميناء الفاو وطريق التنمية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل تكشف تفاصيل المباحثات العراقية - التركية بخصوص ميناء الفاو وطريق التنمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).