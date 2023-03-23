السوداني يوجه بتخصيص المبالغ الخاصة بالفلاحين ضمن الخطة الزراعية وتسليمها لهم دون تأخير

2023/03/23 | 13:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اجتماعاً خاصاً لبحث اجراءات استلام وتسويق محصول الحنطة لموسم 2023، فيما وجه برصد المبالغ الخاصة بالفلاحين ضمن الخطة الزراعية وتسليمها لهم دون تأخير.

وقال المكتب الاعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن الاخير" ترأس اجتماعا لمناقشة اجراءات استلام محصول الحنطة لموسم2023 بحضور عدد من المسؤولين والقادة الامنيين".

واضاف أن "الاجتماع شهد مناقشة الجوانب التنفيذية وخطّة استلام وتسويق محصول الحنطة من الفلاحين للموسم الحالي، ومعالجة أهم العقبات التي تعرقل عملية الاستلام وتُؤخرها".

ووجّه السوداني بحسب البيان بأن "يجري تخصيص المبالغ الخاصة بالفلاحين ضمن الخطّة الزراعية، وتسليمها لهم دون تأخير وبالتوازي مع استلام المحاصيل منهم وخلال أسبوعين كحدّ أقصى".

كما شدد رئيس مجلس الوزراء على "تعزيز الجهود لضبط الحدود، من أجل ضمان عدم تسرّب محاصيل من خارج العراق، ومن أجل منع التأثير والتلاعب بالمحاصيل المنتَجة محلياً، التي تشتريها الدولة من الفلاحين العراقيين بسعر مدعوم".

واكد ضرورة "مراقبة وزارة التجارة عملية استلام المحاصيل، وضمان عدم تعرّض الفلاحين للابتزاز خلال عمليات الفحص"، موجها "باستصدار قرار من مجلس الوزراء لشمول الفلاحين الذين هم خارج الخطّة الزراعية بالدعم الحكومي لعمليات شراء الحنطة وتسويقها إلى منافذ الاستلام الحكومية".

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