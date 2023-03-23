التربية تخاطب مجلس الخدمة بخصوص حملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل

2023/03/23 | 13:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجهت وزارة التربية، اليوم الخميس، طلبا الى مجلس الخدمة الاتحادي يتعلق بالطلبة الأوائل الذين ظهرت أسمائهم في التعيينات.

وذكرت الوزارة، في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أنها "خاطبت مجلس الخدمة الاتحادي بشأن أماكن سكن الطلبة الأوائل الذي ظهرت أسمائهم في التعيين وخلال الوجبتين الأولى والثانية".

وأضاف البيان، أن الطلب جاء بغية "توزيع الطلبة الاوائل على محافظاتهم في الأيام القليلة المقبلة".

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