القاضي زيدان والساعدي يبحثان التعاون في الكشف عن العصابات الإرهابية

2023/03/23 | 13:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الخميس، اليوم الخميس مع رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، التعاون في الكشف عن العصابات الإرهابية.

وذكر بيان للقضاء أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى استقبل رئيس جهاز مكافحة الإرهاب لبحث التعاون بين القضاء وجهاز مكافحة الإرهاب في الكشف عن العصابات الإرهابية وتقديمهم للمحاكمة”.

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