إحباط عملية تهريب أكثرمن 600 رأس غنم في نينوى

2023/03/23 | 13:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أحبطت قوة أمنية من الحشد، اليوم الخميس، بإحباط عملية تهريب أكثرمن 600 رأس غنم في محافظة نينوى.

وذكر بيان للحشد أن “مفارز أمن الفوج الثاني لواء 30 الحشد الشعبي تمكنت من الإطاحة بعملية تهريب كبيرة وضبط اكثر من 600 رأس غنم معدة للتهريب في محافظة نينوى”.

وأضاف البيان، أنه “تسليمها إلى الجهات المختصة لتتولى اجراءاته القانونية”.

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