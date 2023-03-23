تدويل ملف المياه

2023/03/23 | 13:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عباس الصباغ

من اصل (60) مليارم3 هي ماتبقى من الطاقة

الاروائية للعراق اي اقل من الثلث،

فتدويل ملف المياه وهي دعوة اُطلقت من

زمن بعيد بعد ان تمادت دول الجوار

(المنبع) بسياسة الاظماء التي تؤدي الى

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