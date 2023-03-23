2023/03/23 | 13:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، أن

شركة توزيع المنتجات النفطية باشرت

بتجربة عملية الدفع الالكتروني (POS) في

عدد من محطات تعبئة الوقود في بغداد.

وقال المتحدث بإسم وزارة النفط عاصم

جهاد في بيان تلقته

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة النفط تباشر بتجربة الدفع الالكتروني في محطات تعبئة الوقود ببغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة النفط تباشر بتجربة الدفع الالكتروني في محطات تعبئة الوقود ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).