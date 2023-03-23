2023/03/23 | 14:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، الخميس، قانونا من شأنه أن يحد من الحالات التي يمكن من خلالها الإعلان عن عدم صلاحية رئيس الوزراء الحالي لتولي المنصب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكنيست يقر قانونا يحد من إمكانية إقالة رئيس الوزراء) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكنيست يقر قانونا يحد من إمكانية إقالة رئيس الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).