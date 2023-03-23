“ناشيونال إنترست”: الغرب يخوض حربا عالمية لفرض قيمه على العالم

2023/03/23 | 14:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كتب يورجن أورستروم مولر في “ناشيونال إنترست” مقالا، اعتبر فيه أن الغرب يخوض حربا عالمية لفرض قيمه على العالم، وليس ما يدور في أوكرانيا إلا جزءا من تلك الحرب.وقال الكاتب “لا نعرف متى وكيف ستنتهي الحرب في أوكرانيا، لكن كل الحروب تنتهي في النهاية، ومع ذلك، لن تنتهي الصراعات الكامنة وراء هذه […]

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