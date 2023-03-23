2023/03/23 | 14:32 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء ومكافحة الإرهاب يبحثان التعاون للكشف عن العصابات الارهابية وتقديمها للمحاكمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/23 | 14:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء ومكافحة الإرهاب يبحثان التعاون للكشف عن العصابات الارهابية وتقديمها للمحاكمة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء ومكافحة الإرهاب يبحثان التعاون للكشف عن العصابات الارهابية وتقديمها للمحاكمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).