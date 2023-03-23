السوداني يوجه بضبط الحدود لمنع تسرّب محاصيل من خارج العراق 

2023/03/23 | 14:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شساع السوداني،الخميس، خلال اجتماعاً خُصص لبحث الإجراءات الخاصة باستلام وتسويق محصول الحنطة لموسم 2023 بضبط الحدود لمنع تسرّب محاصيل من خارج العراق. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته تلقته "الاقتصاد نيوز" ،ان " رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس اجتماعاً خُصص لبحث الإجراءات الخاصة باستلام وتسويق محصول الحنطة لموسم 2023، حضره عدد من الوزراء ومسؤولي الدوائر المعنية". واضاف ان "الاجتماع شهد مناقشة الجوانب التنفيذية وخطّة استلام وتسويق محصول الحنطة من الفلاحين للموسم الحالي، ومعالجة أهم العقبات التي تعرقل عملية الاستلام وتُؤخرها". ووجّه السوداني بأن " تخصيص المبالغ الخاصة بالفلاحين تجري ضمن الخطّة الزراعية، وتسليمها لهم دون تأخير وبالتوازي مع استلام المحاصيل منهم وخلال أسبوعين كحدّ أقصى". واكد على "تعزيز الجهود لضبط الحدود، من أجل ضمان عدم تسرّب محاصيل من خارج العراق، ومن أجل منع التأثير والتلاعب بالمحاصيل المنتَجة محلياً، التي تشتريها الدولة من الفلاحين العراقيين بسعر مدعوم". وشدّد على "مراقبة وزارة التجارة عملية استلام المحاصيل، وضمان عدم تعرّض الفلاحين للابتزاز خلال عمليات الفحص". ووجّه "باستصدار قرار من مجلس الوزراء لشمول الفلاحين الذين هم خارج الخطّة الزراعية بالدعم الحكومي لعمليات شراء الحنطة وتسويقها إلى منافذ الاستلام الحكومية".

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