روسيا تتوعد الغرب: اعتقال بوتين يعادل إعلان حرب

2023/03/23 | 14:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي،

ديمتري ميدفيديف، الخميس، الغرب

بالتصعيد لحرب جديدة، وذلك عقب إصدار

المحكمة الجنائية الدولية مذكرة

لاعتقال بوتين، محذراً من أن خطوة

مماثلة "تعادل إعلان حرب نووية على

ر

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