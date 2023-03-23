وزارتي التربية والبيئة تفتتحان المخيم البيئي الطلابي ببغداد

2023/03/23 | 14:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت وزارتي التربية والبيئة على أرض

متنزه الزوراء فعاليات الملتقى البيئي

الطلابي بمشاركة المديريات العامة

لجانبي الكرخ والرصافة.

و ذكر بيان صحافي للمكتب الإعلامي

لوزارة التربية تلقته وكالة نون

الخب

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