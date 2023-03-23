التجارة تواصل العمل في مشروع مجمع تسويقي في ذي قار

2023/03/23 | 14:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة لتجارة المواد

الغذائية في وزارة التجارة عن استمرار

تنفيذ مشاريعها الاستثمارية ومنها

مشروع مجمع الاحسان التسويقي في محافظة

ذي قار والذي يعد من المشاريع

الاستثمارية التي تتبناها الشر

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