2023/03/23 | 14:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: k72Qb-3jEG8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كوردستان سوريا.. ارتفاع الأسعار يلقي بظلاله على أجواء رمضان المبارك) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كوردستان سوريا.. ارتفاع الأسعار يلقي بظلاله على أجواء رمضان المبارك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).