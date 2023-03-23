خبير اقتصادي: حصة الأنبار من تنمية الأقاليم تفوق أموال 5 محافظات

2023/03/23 | 14:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيصبح بذلك مجموع حصة الأنبار 540 مليار دينار .

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