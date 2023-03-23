مستقبل صفقات وفرق وبطولات.. قلق في عالم الرياضة بعد انهيار كريدي سويس

2023/03/23 | 15:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى الاستحواذ على مصرف كريدي سويس السويسري الشهير إلى طرح أكثر من علامة استفهام وإثارة القلق، حول مصير العديد من نجوم الرياضة والفرق والبطولات ومستقبل صفقات الرعاية التي تربط الطرفين.

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