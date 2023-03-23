اتصال بين وزيري خارجية السعودية وإيران يمهّد لفتح السفارات بين البلدين

2023/03/23 | 15:38 - المصدر: قناة التغيير

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الرياض – وكالاتأجرى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله، الخميس، اتصالاً هاتفياً بنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، تبادل فيه التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.واتفق الوزيران على عقد لقاء ثنائي بينهما قريباً، وذلك لتمهيد الأرضية لإعادة فتح السفارات والقنصليات بين البلدين.وكان مسؤولون سعوديون أعلنوا أن اللقاء المرتقب بين الوزيرين هو الخطوة التالية في تقارب بوساطة الصين أعلن في العاشر من آذار/مارس يهدف إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية بالكامل بين البلدين بعد سبع سنوات على انقطاعها.ومن المتوقع بموجب الاتفاق، أن يعيد البلدان فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال شهرين، وتطبيق اتفاقات تعاون اقتصادية وأمنية موقعة من أكثر من 20 عاماً.وأعلن الأحد مسؤول إيراني أن الرئيس إبراهيم رئيسي تلقى دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة الرياض، مضيفاً أن رئيسي «رحب بهذه الدعوة وأكد استعداد بلاده لتعزيز التعاون».وفي نفس اليوم قال أمير عبد اللهيان إن البلدين اتفقا على اجتماع مقبل لوزيري خارجيتيهما، وأشار الى ثلاثة مواقع مقترحة لعقد هذا اللقاء بدون تحديدها.

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