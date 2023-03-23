شرح دعاء اليوم الأول من شهر رمضان المبارك

2023/03/23 | 15:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: الشيخ محمود الحلي الخفاجي

(اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين

وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه

من نومة الغافلين، وهب لي جرمي يا إله

العالمين واعف عني يا عافياً عن

المجرمين).

فرض ألله تعالى

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