(12) الف جواز تأخر اصداره.. مدير الاحوال المدنية والجوازات في كربلاء يكشف موعد تسليمها الى المواطنين

2023/03/23 | 15:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير الأحوال المدنية والجوازات

والاقامة في كربلاء المقدسة، اليوم

الخميس، ان الأسبوع المقبل سيشهد

المباشرة بتسليم الجوازات الى (12) الف

مواطن تأخرت عملية اصدار جوازاتهم

لأسباب خارجة عن الإرادة، مب

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