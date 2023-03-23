غضب واعتصام مفتوح في عفرين السورية بعد جريمة

2023/03/23 | 15:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لليوم الثالث على التوالي تتواصل في مدينة جنديرس في ريف منطقة عفرين السورية الاعتصامات والاحتجاجات الشعبية على خلفية الجريمة التي نفذها مسلحون سوريون ضمن تشكيل "الجيش الوطني السوري"، ما أسفر عن مقتل 4 شبان أكراد وإصابة آخرين، بينما كانوا يحاولون إيقاد شعلة "عيد النوروز".

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