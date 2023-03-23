2023/03/23 | 16:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حدد وزير الزراعة، عباس جبر العلياوي، تسعيرة استلام الحنطة من الفلاحين والمزارعين و موعد تسليم مستحقاتها لهم.وذكر بيان لوزارة الزراعة تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان “اجتماع عقد صباح اليوم الخميس، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الزراعة يحدد تسعيرة الحنطة وموعد تسليم مستحقاتها للفلاحين المركز الخبري الوطني.

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