المنافذ: ضبط تلاعب في الوصولات الضريبية لمنفذ زرباطية الحدودي

2023/03/23 | 16:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، ضبط تلاعب في الوصولات الضريبية لمنفذ زرباطية الحدودي تسببت بهدر بالمال العام.وذكر بيان للهيئة تلقاه / المركز الخبري الوطني/ ، أنها “مستمرة في ممارسة […]

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