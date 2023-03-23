ميدفيديف: إذا اعتقلت ألمانيا بوتين سنضرب البوندستاغ

2023/03/23 | 16:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف، الخميس، من تبعات اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الخارج بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضده، وقال ميدفيديف إن ذلك "بمثابة إعلان حرب ضد روسيا".

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