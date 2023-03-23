2023/03/23 | 16:23 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمرو موسى يكشف سبب رفض صدام حسين وجود مفتشين دوليين (فيديو) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/23 | 16:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمرو موسى يكشف سبب رفض صدام حسين وجود مفتشين دوليين (فيديو)) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمرو موسى يكشف سبب رفض صدام حسين وجود مفتشين دوليين (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).