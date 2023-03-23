الصحة النيابية تكشف عن اربعة قوانين مرتقبة التمرير لتطوير القطاع

2023/03/23 | 16:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية باسم الغرابي ، الخميس ، عن ترقب اقرار قوانين يجري العمل خلال المرحلة المقبلة لتعزيز القطاع الصحي في البلاد.

وقال الغرابي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، أن ” اللجنة عقدت سلسلة اجتماعات لمناقشة أربعة قوانين مهمة منها قانون المسعف وقانون حماية الأطباء والكوادر الطبية وقانون الحماية من الإشعاع وقانون وزارة الصحة “.

وأضاف أن ” قانون المسعف تم قراءته قراءة أولى بالإضافة إلى قانون الحماية من الإشعاع سيتم التصويت عليه خلال الجلسات القادمة “.

وأوضح أن” اللجنة ناقشت أيضا قانون حماية الأطباء وقانون وزارة الصحة سيتم رفعه الى رئاسة مجلس النواب لإدراجه على جدول اعمال الجلسات المقبلة لقراءته قراءة أولى “.

وناقشت لجنة الصحة والبيئة في وقت سابق تعديلات قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية “.

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