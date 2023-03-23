الاطاحة بمتهم بسرقة الهواتف النقالة وبطاقات

2023/03/23 | 16:36 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة قيادة شرطة محافظة ميسان، اليوم الخميس، عن القاء القبض على متهم اعترف بسرقة (40) هاتف نقال وعدد من بطاقات الكي كارد بسرقة في قضاء الميمونة".

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