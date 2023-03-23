مزرعة الرميلة لإنتاج الألبان بالإمارات العربية المتحدة تسعى للتوسع في قطاعي السياحة الزراعية والتعليم

2023/03/23 | 16:36 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعى شركة الألبان الرائدة إلى إلهام الأجيال القادمة، مع العمل على رفع المكانة الدولية للقطاع الزراعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.دبي — تسعى مزرعة الرميلة، المنتج الرائد لمنتجات الألبان عالية الجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى الاستفادة من قطاعي السياحة الزراعية والتعليم، وذلك من خلال إقامة شراكات جديدة وواعدة مع المؤسسات التعليمية المحلية.[…]

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