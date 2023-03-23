2023/03/23 | 16:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيبذل الرئيس التنفيذي ل"تيك توك" شو زي تشو ما في وسعه من أجل بقاء هذا التطبيق لمشاركة الفيديو الذي يحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة، حين يواجه الخميس نوّابا في واشنطن يشتبهون بعلاقات تربط الشركة بالحكومة الصينية.

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