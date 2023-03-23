هيت: وفاة “مظهر” بانقلاب “أمبالا”.. مشوار الماجستير توقف في “الخوضة”

2023/03/23 | 16:40 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيت (الأنبار) 964 تسبب حادث سير، الخميس، بمصرع أستاذ مدرسة وإصابة 3 آخرين على طريق هيت العام، غربي محافظة الأنبار.التفاصيل: الحادث وقع نتيجة السرعة المفرطة لسائق سيارة “شيفروليه – أمبالا” تقل 4 مدرسين، كانوا متجهين إلى مديرية تربية الأنبار من أجل تقديم طلب لدراسة الماجستير.محمد فؤاد في حديث لشبكة 964: السيارة انقلبت على […]

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