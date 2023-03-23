2023/03/23 | 17:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ مع بداية شهر رمضان، أوصى رئيس قسم الصحة العامة بكلية الطب في جامعة تراقيا بولاية أدرنة غرب تركيا، غالب أكوكلو، بتناول وجبة خفيفة بين وجبتي الإفطار والسحور والمشي بعد الإفطار.وقال أكوكلو إنه يجب ألا يكتفي الشخص بوجبة فطور فقط في أيام رمضان، داعيا إلى تناول طبق من الحساء والتوقف لفترة قصيرة عن الأكل من […]

ظهرت المقالة مع بداية شهر رمضان..



إليكم هذه النصائح الصحية أولاً على ايرث نيوز.

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