لقطة مثيرة كادت تنتهي بالموت.. شاهد ما حدث لسائح قفز من 10 طوابق بحبل انقطع فجاءة

2023/03/23 | 17:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام سائح في تايلاند بالقفز من على ارتفاع 10 طوابق عن طريق حبل مثل كل السائحين الباحثين عن الإثارة.

ولكن الأمر المختلف أن الحبل قد انقطع بينما هو في طريقه للأسفل وارتطم بالسطح المائي.

لحسن الحظ أن السطح الذي بالأسفل كان عبارة عن بحيرة مائية وانقطع الحبل وهو قريب من السطح.

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