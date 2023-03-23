تعميم هام من رئاسة الوزراء حيال” انهر ديالى”

2023/03/23 | 17:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مسؤول حكومي، الخميس، عن تعميم عاجل من رئاسة الوزراء حيال انهر ديالى.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ،ان” رئاسة الوزراء اصدرت تعميما مهما حول انهر ديالى يتبلور في دعم خطط رفع التجاوزات وعدم استثناء اي حالة والسعي الى جدولة المراشنة بين المناطق واعتماد القوات الامنية في دعم فرق رفع التجاوزات”.

واضاف،ان” تعميم رئاسة الوزراء مهم جدا خاصة وان ديالى اكثر محافظات العراق تضررا بازمة الجفاف وخلق عدالة في توزيع المياه ضرورة ملحة لتفادي اي اشكاليات بين المناطق”.

واشار الى ان” هناك حملة واسعة تجري من ايام في رفع التجاوزات وهي تتم وفق جداول محددة من اجل انهاء ظاهرة سلبية اثار امتعاض اهالي الكثير من المناطق مؤخرا”.

وتعاني ديالى من ازمة جفاف خانقة مع انحسار خزين مياه سدودها الرئيسية في السنوات 3 الاخيرة”.

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