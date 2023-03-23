ذي قار تبحث مع وفد الماني معالجة التغييرات المناخية في الاهوار

2023/03/23 | 17:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث النائب الاول لمحافظ ذي قار، فيصل الشريفي، اليوم الخميس، مع وفد ألماني معالجة التغييرات المناخية التي لحقت بمناطق الأهوار في المحافظة جراء ازمة الجفاف القاسية التي لحقت بها طيلة الفترة الماضية.

وقال الشريفي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “الحكومة المحلية في ذي قار، ناقشت مع وفد الماني واقع الاهوار في المحافظة وما تتعرض له من تغييرات طارئة جراء مشكلة شح المياه التي تسببت بهجرة أهلها”.

وأضاف، ان “المباحثات سلطت الاهتمام على توطين المجتمعات في الاهوار بعد مشكلة شح المياه والجفاف الذي ضرب اغلب مناطق العراق، وكان لذي قار بالمرتبة الاولى بنسبة الاضرار من شح المياه، متسببة بهجرة الاهالي بحثاً عن العيش في مناطق اخرى”.

وأشار الشريفي، الى ان “الحكومة المحلية في محافظة ذي قار تولي اهتماما كبيرا بحل مشكلة التغيير المناخي الذي لحق بالاهوار وغير من المعالم الاثارية فيها”.

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