2023/03/23 | 17:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم تصدر الأمر الإداري لمباشرة حملة شهادة الماجستير بعملهم المركز الخبري الوطني.

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