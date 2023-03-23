"اختراق مفاجئ" كبير في العلاقات بين السعودية وسوريا

2023/03/23 | 17:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن سوريا والسعودية اتفقتا على إعادة فتح سفارتيهما بعد قطيعة دبلوماسية دامت أكثر من عقد، في خطوة من شأنها أن تعجل بعودة دمشق إلى حظيرة الدول العربية.

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