2023/03/23 | 17:55 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منطقة الكفاح - ناس برمضان - الحلقة ١) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Gz1WN6gXbcY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منطقة الكفاح - ناس برمضان - الحلقة ١) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. منطقة الكفاح - ناس برمضان - الحلقة ١) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).