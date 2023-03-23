محامٍ سوري

2023/03/23 | 17:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

انتقد مختص قانوني سوري، قانونًا اصدره النظام السوري بقيادة بشار الأسد، وصفه بأنه سيسهل للمستثمرين "العراقيين والإيرانيين واللبنانيين والاماراتيين"، الاستيلاء على عقارات خاصة للسوريين ولاسيما المهاجرون منهم.

وقال المحامي السوري عبد الناصر حوشان، إن "نظام الأسد أصدر القانون رقم "2" تاريخ 22/03/2023، والمتضمن إلغاء قانون التطوير العقاري رقم "15" لسنة 2008 وتعديلاته.

وأضاف انه "تم تعديل قانون الاستثمار رقم "18" لسنة 2021، حيث قام بتغيير الهدف من قانون الاستثمار من "ايجاد البيئة الاستثمارية" إلى "تعزيز البيئة الاستثمارية التنافسية لجذب رؤوس الأموال، وتوسيع دائرة الاستثمار من خلال فتح باب المساهمة في عملية البناء والتنمية العمرانية وتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه بهدف زيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة".

وتابع: "كما ألحق أحكام مشاريع التطوير العقاري بقانون الإستثمار حيث أضاف "مشاريع التطوير والاستثمار العقاري، ‌و المشاريع المرخصة في ظل نفاذ القانون رقم "15" لسنة 2008 وتعديلاته، ‌ومناطق التطوير والاستثمار العقاري المحدثة في ظل نفاذ القانون رقم "15" لسنة 2008 وتعديلاته".

كما أضاف "مناطق التطوير العقاري الجارية بالملكية الخاصة من خلال تعديل الفقرة الـ 3 من المادة 26- المنطقة بملكية خاصة: منطقة استثمارية محددة مكانياً، تحدث بناءً على طلب المستثمر على ملكية خاصة له، ويسمح له فيها بتنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية بما فيها التطوير والاستثمار العقاري".

واعتبر ان ذلك "يُهدد الملكيات العقاريّة للمهجّرين قسريّاً أو ملكيّة العقارات التي تهدّمت بسبب الحرب و القصف، أو العقارات الزراعيّة الجارية بالملكيّة الخاصّة لهم بالاستيلاء غير المشروع عليها لصالح المستثمرين الايرانيين والامارتيين واللبنانيين والعراقيين المرتبطين بشركات الاستثمار التابعة لمنظومة بشار الأسد الاقتصاديّة، بموجب مجموعة القوانين العقاريّة او التعديلات التي أجراها على القوانين الاخرى ما بعد سنة 2011".

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