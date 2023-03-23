2023/03/23 | 17:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء احمد موسى عن توجيه الوزير زياد علي فاضل بزيادة ساعات التجهيز في محافظة ذي قار إضافة إلى إدخال عدد من الخطوط الجديدة بالمحافظة إلى الخدمة.

وقال موسى لـ(بغداد اليوم) ان "الوزير شكل خلية أزمة لإدارة مِلَفّ الكهرباء في ذي قار وسيشرف عليها شخصيا وسيكون فيها المدراء العامون ونواب المحافظة لغرض توفير الساعات المقبولة لأهالي المحافظة في الصيف المقبل".

وبين ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه الوزارة بالاهتمام اكثر بذي قار لخصوصيتها ومنحها ساعات مقبولة من التيار الكهربائي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء: اهتمام "استثنائي" لساعات التجهيز في ذي قار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء: اهتمام "استثنائي" لساعات التجهيز في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).